МЧС показало видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

МЧС опубликовало видео с поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке. В ней задействован 51 человек, после улучшения погоды подключатся водолазы.

Ранее в ведомстве подтвердили информацию об обнаружении тел девяти погибших в результате авиакатастрофы. Одно из них уже опознано.

Крушение лайнера произошло 6 июля вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

