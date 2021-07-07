Семьи погибших при крушении самолета на Камчатке получат по 3,5 млн рублей

Фото: МЧС России

Владимир Путин заявил, что помощь родственникам погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке должна быть оказана в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

"Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будут оказаны в самое ближайшее время", – сказал президент.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что семья каждого погибшего в авиакатастрофе получит по 3 миллиона 525 тысяч рублей. Из них 2 миллиона 25 тысяч рублей будут обеспечены в рамках страхового договора между "Камчатским авиационным предприятием" и компанией "ВСК", еще по 500 тысяч рублей будут выплачены по решению губернатора Камчатского края, и по одному миллиону рублей дополнительно выплатит само "Камчатское авиационное предприятие".

Крушение лайнера произошло 6 июля вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

Как стало известно позже, никто из 22 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил трехдневный траур. По всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги РФ и флаги Камчатского края.

