Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до 2

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Число погибших в результате крушения легкомоторного самолета под Хабаровском выросло до двух. Как сообщает РИА Новости, стало известно о гибели женщины-пилота.

Информацию подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

Легкомоторный самолет потерпел крушение во время взлета в ночное время, близ аэродрома Калинка в Хабаровском районе. Предварительно следственное управление на транспорте СК РФ сообщало о двух людях на борту, один из которых погиб.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ. Следствие рассматривает три версии крушения летательного аппарата.