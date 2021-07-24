Следствие рассматривает три версии крушения самолета под Хабаровском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

СК возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета Sierra P2002 под Хабаровском. Об этом со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте сообщает РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ. По имеющимся данным, 24 июля 2021 года самолёт Sierra P2002 в утреннее время потерпел крушение на территории посадочной площадки "Калинка", – говорится в сообщении.

Следователи отрабатывают три версии крушения: технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.

Количество жертв крушения самолета увеличилось до двух. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя краевого Минздрава, пострадавшая, которую госпитализировали с переломами обеих ног, умерла в больнице.

Падение легкомоторного самолета произошло в субботу, 24 июля, недалеко от села Калинка в нескольких километрах от Хабаровска. Один человек погиб на месте. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, на месте работает следственная группа.

В начале июля вблизи поселка Палана на Камчатке произошло крушение самолета АН-26. На борту находились 28 человек. Никто не выжил. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

Спасатели обнаружили фрагменты тел всех 28 погибших и два черных ящика. По предварительной информации, бортовой самописец будут расшифровывать в Москве.