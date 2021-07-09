Фрагменты тел всех погибших нашли на месте крушения АН-26 на Камчатке

Фото: 41.mchs.gov.ru

Спасатели обнаружили фрагменты тел всех 28 погибших при крушении пассажирского самолета АН-26 на Камчатке, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"С помощью десантных спусков спасателям удалось попасть в труднодоступное место на скале, где упал самолет АН-26. Там найдены фрагменты тел всех погибших, один из них опознан по татуировке", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что четыре тела могут подлежать опознанию без ДНК-экспертизы.

Кроме того, на месте крушения самолета спасатели обнаружили черный ящик. По предварительной информации, бортовой самописец будут расшифровывать в Москве. Позднее стало известно об обнаружении второго черного ящика.

Крушение лайнера произошло 6 июля вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

Как стало известно позже, никто из 22 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.

Ранее Владимир Путин заявил, что помощь родственникам погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке должна быть оказана в ближайшее время.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что семья каждого погибшего в авиакатастрофе получит по 3 миллиона 525 тысяч рублей.