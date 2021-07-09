Обнаружен черный ящик разбившегося на Камчатке Ан-26

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Спасатели нашли черный ящик разбившегося на Камчатке самолета Ан-26, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В ходе поисковых работ обнаружен черный ящик, его расшифровка будет проводиться в Москве", – сказал собеседник агентства.

С начала поисковой операции было обследовано свыше 50 "квадратов" прибрежной зоны, горной местности и морского дна.

Крушение лайнера произошло 6 июля вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

Как стало известно позже, никто из 22 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.

Ранее Владимир Путин заявил, что помощь родственникам погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке должна быть оказана в ближайшее время.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что семья каждого погибшего в авиакатастрофе получит по 3 миллиона 525 тысяч рублей.