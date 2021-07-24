Легкомоторный самолет потерпел крушение в Хабаровском крае

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Легкомоторный самолет потерпел крушение в субботу, 24 июля, в пригороде Хабаровска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы регионального МЧС.

"Есть информация о падении легкого самолета, на место выехала оперативная группа", – говорится в сообщении.

Самолет упал в окрестностях села Калинка, на борту были два человека. Один из них погиб. Это подтвердили в Единой дежурной диспетчерской службе. Там уточнили, что крушение произошло при взлете с аэродрома "Калинка" за пределами взлетно-посадочной полосы.

"В результате падения один человек погиб, еще один травмирован, тяжесть травм пока неизвестна. Пострадавшего доставляют в краевую больницу №2", – говорится в сообщении.

По данным "Интерфакса", погиб пилот.

В начале июля вблизи поселка Палана на Камчатке произошло крушение самолета АН-26. На борту находились 28 человек. Никто не выжил. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

Спасатели обнаружили фрагменты тел всех 28 погибших и два черных ящика. По предварительной информации, бортовой самописец будут расшифровывать в Москве.