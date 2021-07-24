Часть закрытого участка Сокольнической линии откроют досрочно

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

04:30 (обновлено 24.07.2021 05:50)

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Хабаровском крае

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал NewsKhv

Легкомоторный самолет потерпел крушение в субботу, 24 июля, в пригороде Хабаровска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы регионального МЧС.

"Есть информация о падении легкого самолета, на место выехала оперативная группа", – говорится в сообщении.

Самолет упал в окрестностях села Калинка, на борту были два человека. Один из них погиб. Это подтвердили в Единой дежурной диспетчерской службе. Там уточнили, что крушение произошло при взлете с аэродрома "Калинка" за пределами взлетно-посадочной полосы.

"В результате падения один человек погиб, еще один травмирован, тяжесть травм пока неизвестна. Пострадавшего доставляют в краевую больницу №2", – говорится в сообщении.

По данным "Интерфакса", погиб пилот.

В начале июля вблизи поселка Палана на Камчатке произошло крушение самолета АН-26. На борту находились 28 человек. Никто не выжил. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

Спасатели обнаружили фрагменты тел всех 28 погибших и два черных ящика. По предварительной информации, бортовой самописец будут расшифровывать в Москве.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать