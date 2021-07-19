Три человека погибли при крушении самолета в Германии

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Как минимум три человека погибли в результате крушения маломестного самолета в Германии. Об этом пишет газета Spiegel, ссылаясь на данные местной полиции.

Уточняется, что катастрофа произошла в районе Анхальт-Биттерфельд.

На борту самолета в момент падения находились четыре человека. В результате случившегося погибли двое подростков в возрасте 14 и 17 лет, а также пилот.

Еще один пассажир самолета получил ранения. Пострадавший был доставлен в больницу, информации о его состоянии пока нет.

Полицейские начали расследование произошедшего. Причины падения самолета устанавливаются.

Ранее крушение лайнера произошло вблизи поселка Палана на Камчатке. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

Как стало известно позже, никто из 22 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.

Владимир Путин заявил, что помощь родственникам погибших при крушении самолета должна быть оказана в ближайшее время.