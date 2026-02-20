В российском Генштабе назвали зоны огневого поражения новой особенностью СВО

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Спецификой СВО стало формирование зон сплошного огневого поражения вдоль всей линии боевого соприкосновения. Об этом в интервью изданию "Красная звезда" заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Генерал-полковник пояснил, что речь идет о полосе местности глубиной до 15 километров от переднего края, в которой по войскам противника наносится массированное огневое поражение с применением всех средств, включая ударные беспилотники. Основная задача таких зон – охота за вооружением, техникой и личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Рудской подчеркнул, что подобная тактика практически исключает возможность для противника скрытно наращивать силы вблизи фронта для проведения наступательных действий. При этом он отметил, что данные вызовы в равной степени актуальны и для российских подразделений.

Также генерал-полковник сообщил, что ВСУ за время проведения СВО потеряла более 1,5 миллиона человек. При этом только с начала 2025 года Украина лишились более 520 тысяч военнослужащих.

Кроме того, по данным Рудского, за время СВО Киев потерял около 6,7 тысячи танков и бронемашин, а также свыше 12 тысяч артиллерийских орудий и минометов.