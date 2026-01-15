ВС РФ освободили более 300 квадратных километров в зоне СВО с начала января

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска взяли под контроль более 300 квадратных километров и освободили около 8 населенных пунктов за две недели января, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр", действующей на днепропетровском направлении.

Он отметил, что российские войска ведут наступление практически по всем направлениям в зоне СВО. Продолжается выполнение поставленных задач.

Группировка войск "Днепр", например, наступает в направлении Запорожья. Были освобождены такие населенные пункты, как Белогорье и Новобайковское. "Южная" группировка войск, в свою очередь, после освобождения Северска продвигается в направлении Славянска.

По словам Герасимова, наиболее упорные бои развернулись на участке ответственности группировки войск "Центр".

"Соединения и воинские части группировки, завершив ликвидацию окруженного противника и освобождение городов Красноармейска и Димитрова, развивают наступление, продолжая освобождение территории Донецкой Народной Республики", – подчеркнул генерал.

ВСУ при этом стремятся остановить наступление ВС РФ любыми способами, не считаясь с потерями, однако эти планы срываются. Герасимов отметил, что этого удается достичь благодаря мужеству и героизму российских солдат и офицеров, а также кропотливой работе штабов и уверенному руководству.

Ранее он рассказывал, что за 2025 год под контроль ВС РФ перешло 334 населенных пункта и 6 460 квадратных километров территории. Формирования армии России ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части продвигаются вглубь обороны противника, нанося ему урон.

