Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 08:26

Политика

ВС РФ освободили более 300 квадратных километров в зоне СВО с начала января

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска взяли под контроль более 300 квадратных километров и освободили около 8 населенных пунктов за две недели января, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр", действующей на днепропетровском направлении.

Он отметил, что российские войска ведут наступление практически по всем направлениям в зоне СВО. Продолжается выполнение поставленных задач.

Группировка войск "Днепр", например, наступает в направлении Запорожья. Были освобождены такие населенные пункты, как Белогорье и Новобайковское. "Южная" группировка войск, в свою очередь, после освобождения Северска продвигается в направлении Славянска.

По словам Герасимова, наиболее упорные бои развернулись на участке ответственности группировки войск "Центр".

"Соединения и воинские части группировки, завершив ликвидацию окруженного противника и освобождение городов Красноармейска и Димитрова, развивают наступление, продолжая освобождение территории Донецкой Народной Республики", – подчеркнул генерал.

ВСУ при этом стремятся остановить наступление ВС РФ любыми способами, не считаясь с потерями, однако эти планы срываются. Герасимов отметил, что этого удается достичь благодаря мужеству и героизму российских солдат и офицеров, а также кропотливой работе штабов и уверенному руководству.

Ранее он рассказывал, что за 2025 год под контроль ВС РФ перешло 334 населенных пункта и 6 460 квадратных километров территории. Формирования армии России ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части продвигаются вглубь обороны противника, нанося ему урон.

В начала СВО уничтожены 670 самолетов и 283 вертолета ВСУ

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика