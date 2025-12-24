Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что взять поселок под контроль удалось подразделениям группировки войск "Восток", продолжив продвижение в глубину обороны противника.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов указал, что основные усилия российских военных сосредоточены на установлении полного контроля над Донбассом.

По его словам, объединенная группировка войск успешно наступает по всем направлениям. Кроме того, армия России активно работает над созданием полосы безопасности в приграничных районах Украины.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что ВС РФ за 2025 год освободили более 300 населенных пунктов в зоне спецоперации на Украине. Он отметил, что текущий год стал важным этапом в решении задач СВО. Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта.

