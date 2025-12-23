Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска за сутки освободили населенные пункты Андреевка в Днепропетровской области и Прилипка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Андреевку взяли под контроль подразделения группировки "Восток", продолжив продвижение в глубину обороны противника, а Прилипку – подразделения группировки "Север".

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что основные усилия российских военных сосредоточены на установлении полного контроля над Донбассом.

С его слов, объединенная группировка войск успешно наступает по всем направлениям. Кроме того, армия России активно работает над созданием полосы безопасности в приграничных районах Украины.

В свою очередь, Владимир Путин выразил уверенность в новых успехах российских военнослужащих, которые будут достигнуты на фронте до конца этого года.