Москалькова рассказала, как солдат ВСУ сдался в плен брату-россиянину

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Украинский военный, сдавшийся в плен своему брату – бойцу СВО, намерен остаться в России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен рассказала, что к ней обратилась гражданка РФ, мать двух сыновей: один из них воюет в рядах армии РФ, а другой оказался в составе ВСУ. Дело в том, что до СВО семья жила на Украине, в Краматорске, и переехала в Россию еще до начала военных действий, однако один из сыновей остался ухаживать за тяжело больной бабушкой.

"ТЦК его запихали на фронт, он сдался в плен. Но не просто сдался в плен: два брата встретились "на поле боя", и один другому дал нравственный урок", – цитирует Москалькову ТАСС.

История произошла в 2023 году. Старший брат, мобилизованный в ВСУ, и младший, военнослужащий ВС РФ, оказались в соседних населенных пунктах в Запорожской области. Им удалось созвониться, после чего украинский военный по совету брата вышел на частоту "Волга", с помощью которой бойцы ВСУ могут сообщить о желании сдаться, и был взят в плен на линии соприкосновения.

Москалькова сообщила, что передала пленному весточку от матери, а ей – ответное письмо от сына, в котором тот рассказал, что с ним все в порядке.

"Он останется у нас, в России, потому что этот человек понял, где правда и справедливость, и почему все это случилось", – добавила омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщила, что Киев отказывается принимать 6 граждан Украины, которые по их же просьбе были вывезены из Сумской области, где велись бои. При этом российская сторона не создает никаких препятствий для отправки украинцев на родину.

Владимир Путин в ходе совещания с военным руководством отмечал, что у украинских военнослужащих должна быть возможность сложить оружие и сдаться в плен. В свою очередь, начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что все условия для сдачи противника в плен созданы.