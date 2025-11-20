Форма поиска по сайту

20 ноября, 21:38

Политика

Путин заявил, что у украинских военных должна быть возможность сдаться в плен

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин заявил, что у украинских военнослужащих должна быть возможность сложить оружие и сдаться в плен. Президент России попросил начальника Генштаба Валерия Герасимова доложить о том, как выполняется эта задача.

Герасимов, в свою очередь, ответил, что все условия для сдачи противника в плен созданы. При этом, добавил глава Генштаба, некоторые украинские военнослужащие не сдаются в плен из-за угрозы расстрела своими же товарищами.

"При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает", – добавил он.

Российский лидер обратил внимание, что представители киевского режима "сидят на золотых горшках" и вряд ли думают о судьбе простых граждан, украинских солдат и офицеров.

"(Руководство Украины. – Прим. ред.) под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения. Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования самой Украины", – сказал Путин.

Президент добавил, что политическое руководство страны уже давно таковым не является. С марта 2024 года оно стало преступной группировкой, которая узурпировала власть.

Путину 20 ноября доложили, что подразделения группировки "Запад" освободили город Купянск в Харьковской области. Также российские силы освободили более 80% Волчанска. Кроме того, они продвигаются в Северске и взяли под контроль 75% Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба сообщал, что в 2025 году российская армия освободила почти 5 тысяч квадратных метров территории и 212 населенных пунктов.

Глава государства передал всему личному составу слова благодарности за мужество и героизм, которые они ежедневно проявляют на передовой. Он также обратил внимание, что противник, несмотря на попытки сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения.

Сюжет: Спецоперация на Украине
