Глава Генштаба Герасимов: ВС РФ наступают практически по всем направлениям

Фото: kremlin.ru

Российская армия продолжает вести активные боевые действия и наступать почти по всем направлениям. Об этом сообщил на совещании с Владимиром Путиным начальник Генштаба Валерий Герасимов.

В частности, войска "Южной" группировки войск, несмотря на сопротивление украинских солдат, продвигаются в Северске и Константиновке. Также они завершили ликвидацию заблокированных формирований противника в районе Клебан-Быкского водохранилища.

Продолжают наступление и воинские части группировки "Центр". Там, по словам Герасимова, наблюдаются самые активные бои. Глава Генштаба пояснил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытаясь остановить продвижение российской армии, перебросило на красноармейское и днепропетровское направления самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов.

В свою очередь, группировка войск "Восток" продолжает наступать вглубь обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. В частности, благодаря этому с 1 сентября на данном участке ВС РФ удалось освободить свыше 200 квадратных километров земли.

Также продолжают наступление войска группировки "Днепр". По словам Герасимова, они продвигаются в сторону Запорожья. В настоящее время активные бои ведутся за населенные пункты Приморское и Степногорск, уточнил он.

Вместе с этим группировка войск "Север" продолжает создавать полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. Глава Генштаба добавил, что данные подразделения также успешно продвигаются в южной части Волчанска.

Сейчас, по словам Герасимова, основные усилия украинской стороны сконцентрированы на восстановлении ситуации на кризисных участках фронта для замедления наступления военных России. Несмотря на это, ВС РФ продолжают наносить массированные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.

"Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности", – заключил начальник Генштаба.

Ранее Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба РФ сообщил, что в 2025 году российская армия освободила почти 5 тысяч квадратных метров территории и 212 населенных пунктов.

Президент РФ передал всему личному составу слова благодарности за мужество и героизм, которые они ежедневно проявляют на передовой. Он также обратил внимание, что противник, несмотря на попытки сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения.

