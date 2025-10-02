Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Группировка войск "Запад" почти забрала две трети Купянска, заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам президента, также бойцы РФ зашли в Северск, Константиновку и Красноармейск.

"Южная" группировка уже вошла в город Константиновку. А это уже один из оборонительных рубежей основных войск: Константиновка, Славянск, Краматорск. Это те рубежи, которые создавались на протяжении более 10 лет с помощью западных специалистов", – пояснил Путин.

В частности, отметил российский лидер, группировка войск "Восток" быстрым темпом идет по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской. Группировка "Центр" также работает эффективно в зоне СВО, зайдя в Красноармейск. Уверенно действует и группировка "Днепр".

Кроме того, село Юнаковка в Сумской области также поставлено под контроль российский войск.

"В Сумской области населенный пункт Юнаковка только что поставлен под наш контроль, а Волчанск уже наполовину забрали, я думаю, дело времени, сейчас заберут наши бойцы и вторую часть", – указал глава государства.

Как подчеркнул Путин, Россия контролирует почти 100% Луганской области, а осталось освободить около 0,13%. Кировск в ДНР полностью перешел под контроль ВС России.

ВС РФ идут вперед практически по всей линии фронта, подчеркнул глава государства. Он назвал российскую армию самой боеспособной.

Ранее российские военные поразили места хранения и запуска БПЛА дальнего действия. Помимо мест хранения и запуска вражеских беспилотников, нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.