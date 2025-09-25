25 сентября, 13:00Политика
Российские военные поразили места хранения и запуска украинских БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Армия России за сутки поразила места хранения и запуска БПЛА дальнего действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.
Для удара применили оперативно-тактическую авиацию, дроны, ракетные войска и артиллерию. Помимо мест хранения и запуска вражеских беспилотников, нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах, рассказали в оборонном ведомстве.
Накануне, 24 сентября, стало известно, что российские военнослужащие овладели еще 115 зданиями в Купянске Харьковской области.
Кроме того, подразделения группировки "Запад" улучшили свое тактическое положение, а также завершают освобождение Кировска в Донецкой Народной Республике (ДНР).
