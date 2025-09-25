Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России за сутки поразила места хранения и запуска БПЛА дальнего действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.

Для удара применили оперативно-тактическую авиацию, дроны, ракетные войска и артиллерию. Помимо мест хранения и запуска вражеских беспилотников, нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах, рассказали в оборонном ведомстве.

Накануне, 24 сентября, стало известно, что российские военнослужащие овладели еще 115 зданиями в Купянске Харьковской области.

Кроме того, подразделения группировки "Запад" улучшили свое тактическое положение, а также завершают освобождение Кировска в Донецкой Народной Республике (ДНР).