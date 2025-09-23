Форма поиска по сайту

23 сентября, 12:27

Политика

Российские военные освободили населенный пункт Переездное в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль село Переездное, которое расположено в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Освободить населенный пункт удалось благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.

Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль село Калиновское, которое находится в Днепропетровской области. По данным Минобороны, освободить населенный пункт удалось подразделениям группировки войск "Восток". Военные также смогли продвинуться в глубину обороны противника.

До этого российские войска взяли под контроль Березовое в Днепропетровской области. Освободить этот населенный пункт удалось подразделениям группировки войск "Восток", после чего они продолжили продвигаться в глубину обороны противника.

Российские военные освободили село Калиновское в Днепропетровской области

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

