Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Калиновское, который находится в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить населенный пункт удалось подразделению группировки войск "Восток". Они также смогли продвинуться в глубину обороны противника.

20 сентября Вооруженные силы России взяли под контроль Березовое в Днепропетровской области. Освободить этот населенный пункт удалось подразделению группировки войск "Восток", после чего они продолжили продвигаться в глубину обороны противника.

До этого российские войска взяли под контроль два населенных пункта – Муравку в ДНР и Новоивановку в Запорожской области.

