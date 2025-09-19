Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что подразделения российской группировки войск "Центр" за прошедшие сутки продолжали активное наступление на территории ДНР и Днепропетровской области, в результате чего удалось освободить населенный пункт Муравка в Донецкой Народной Республике.

Также за прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и взяли под контроль населенный пункт Новоивановка в Запорожской области.

Всего за неделю удалось освободить четыре населенных пункта, включая Новониколаевку в Днепропетровской области и Ольговское в Запорожской области.

Ранее подразделения группировки войск "Восток" полностью освободили территорию ДНР в своей зоне ответственности. Кроме того, им удалось продвинуться в глубину обороны украинских войск и взять под контроль населенный пункт Новоселовка Запорожской области.

