ВС РФ освободили Ольговское в Запорожской области
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Российская армия взяла под свой контроль населенный пункт Ольговское, который расположен в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Село удалось взять под контроль благодаря наступательным действиям подразделения группировки войск "Восток".
Ранее Вооруженные силы России освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, занять населенный пункт удалось в результате наступления этой же группировки войск.
До этого российские военнослужащие освободили село Новопетровское в Днепропетровской области. В оборонном ведомстве уточнили, что всего за прошлую неделю в Днепропетровской области было взято под контроль три населенных пункта.
