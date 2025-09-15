Форма поиска по сайту

15 сентября, 12:10

ВС РФ освободили Ольговское в Запорожской области

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Российская армия взяла под свой контроль населенный пункт Ольговское, который расположен в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Село удалось взять под контроль благодаря наступательным действиям подразделения группировки войск "Восток".

Ранее Вооруженные силы России освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, занять населенный пункт удалось в результате наступления этой же группировки войск.

До этого российские военнослужащие освободили село Новопетровское в Днепропетровской области. В оборонном ведомстве уточнили, что всего за прошлую неделю в Днепропетровской области было взято под контроль три населенных пункта.

Армия России освободила село Новониколаевка в Днепропетровской области

