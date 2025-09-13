13 сентября, 12:15Политика
ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российская армия освободила Новониколаевку в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, взять населенный пункт под контроль ВС РФ удалось в результате наступательных действий подразделений группировки войск "Восток".
Ранее сообщалось, что всего за неделю в Днепропетровской области было освобождено три населенных пункта. Среди них – Хорошее, Сосновка и Новопетровское.
До этого подразделения группировки войск "Восток" полностью освободили территорию ДНР в своей полосе. Кроме того, им удалось продвинуться в глубину обороны украинских войск и взять под контроль населенный пункт Новоселовка Запорожской области.
