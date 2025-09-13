Форма поиска по сайту

13 сентября, 12:15

Политика

ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российская армия освободила Новониколаевку в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, взять населенный пункт под контроль ВС РФ удалось в результате наступательных действий подразделений группировки войск "Восток".

Ранее сообщалось, что всего за неделю в Днепропетровской области было освобождено три населенных пункта. Среди них – Хорошее, Сосновка и Новопетровское.

До этого подразделения группировки войск "Восток" полностью освободили территорию ДНР в своей полосе. Кроме того, им удалось продвинуться в глубину обороны украинских войск и взять под контроль населенный пункт Новоселовка Запорожской области.

Минобороны показало кадры с российскими военными в Купянске

