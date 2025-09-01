ВС РФ уничтожили пусковые установки Patriot и HIMARS

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России за сутки ликвидировали пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и ракетной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минобороны.

Также, по данным ведомства, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 3 снаряда HIMARS и 260 украинских дронов. Кроме того, ракетным войскам, авиации и артиллерии удалось уничтожить пункты управления и цеха производства БПЛА, а также пункты временной дислокации противника.

Ранее ВС РФ уничтожили вражеский автомобиль HMMWV производства США и антенну управления БПЛА в районе населенного пункта Дроновка в ДНР. Операторы дронов "Южной" группировки войск первым ударом обездвижили военный автомобиль на мосту. Второе попадание полностью вывело HMMWV из строя и заблокировало переправу.

До этого российские бойцы выявили и ликвидировали 2 гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки в ДНР. В оборонном ведомстве уточняли, что 122-миллиметровое орудие Д-30 и 155-миллиметровую гаубицу "Богдана" удалось выявить операторами "Южной" группировки войск.

Российские силы уничтожили украинские орудия при помощи точных попаданий ударных БПЛА. Обе артиллерийские установки находились в ближнем тылу противника и обеспечивали огневую поддержку обороняющимся силам ВСУ.

