Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Продвижение ВС РФ на Украине – плохая новость для немецкого канцлера Фридриха Мерца и французского президента Эммануэля Макрона. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

Также, по словам российского политика, для Мерца и Макрона плохими являются новости о том, что президент США Дональд Трамп жив.

К своей публикации Медведев добавил скриншот, где говорится, что лидеры Германии и Франции забыли уроки Второй мировой войны.

"Однако все может закончиться так, как это было в 1945 году: их (Мерца и Макрона. – Прим. ред.) в итоге тоже будут опознавать по зубам", – говорится в в сообщении.

Ранее Медведев заявил, что современный Евросоюз является главной прямой угрозой России. Брюссель под предлогом "русской угрозы" сам себя накачивает русофобией. Таким образом, медленно, но верно Евросоюз становится самодостаточным военным блоком, который может постепенно начать конкурировать с НАТО, особенно на фоне решений Трампа, подчеркнул Медведев.

