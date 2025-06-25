Медведев назвал Евросоюз главной прямой угрозой России

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Современный Евросоюз (ЕС) является главной прямой угрозой России, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Брюссель сегодня – настоящий враг России. В таком извращенном виде Евросоюз представляет для нас не меньшую угрозу, чем Североатлантический альянс", – уточнил он.

Политик напомнил, что лет 15–20 назад никто не возражал против планов Киева вступить в ЕС. Но принципиальной позицией Москвы было не допустить вступления Украины в НАТО. Однако на сегодняшний день от прежнего ЕС, который создавался на основе Европейского объединения угля и стали, ничего не осталось.

"Это политизированная глобалистская, а с некоторых пор – яро русофобская организация. Организация, которая мечтает о реванше, направленном против России. Придурковатые европейские политики последних лет приложили к этому все усилия", – уверен Медведев.

Брюссель под предлогом "русской угрозы" сам себя накачивает русофобией. Таким образом, медленно, но верно Евросоюз становится самодостаточным военным блоком, который может постепенно начать конкурировать с НАТО, особенно на фоне решений американского лидера Дональда Трампа, подчеркнул Медведев.

Однако ЕС преследует и другую цель – вооружить Украину до такой степени, чтобы киевский режим стал "неуязвимым". Медведев напомнил, что именно ЕС подписал соглашения о безопасности с Киевом, поставляет Украине вооружение, строит оборонные заводы и направляет своих инструкторов.

"Так называемая Украина в ЕС – опасность для нашей страны", – отметил он.

При этом вражеский характер ЕС не должен мешать двустороннему сотрудничеству РФ с отдельными странами Европы, резюмировал Медведев.



Между тем США, управляемые Трампом, продолжают терять популярность в странах Европы, сообщает радио КП со ссылкой на газету The Washington Post. Лишь 28% опрошенных европейцев рассматривают Вашингтон как "надежного гаранта" безопасности на континенте. Этот показатель упал на 25% по сравнению с прошлогодним.

"В большинстве стран НАТО мало доверяют или совсем не доверяют способности Трампа решать конкретные проблемы, включая иммиграцию, конфликт между Россией и Украиной, отношения США и Китая, мировые экономические проблемы, конфликты между Израилем и его соседями, изменение климата", – говорится в другом социологическом отчете.

Ранее Владимир Путин назвал привычной и беспардонной ложью утверждения о российских планах вторжения в Европу. По словам президента, такие страшилки руководство НАТО придумало само и повторяет каждый год. Путин также выразил уверенность в том, что это нужно для обмана своего населения и вытаскивания у него денег.

