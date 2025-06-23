23 июня, 15:11Политика
Путин назвал беспардонной ложью угрозы Западу
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
В ходе встречи с выпускниками военных и силовых вузов Владимир Путин назвал привычной и беспардонной ложью утверждения о российских планах вторжения в Европу.
Президент рассказал, что подобную "страшилку" руководство Альянса самостоятельно придумало и повторяет из года в год. По его мнению, это делается для обмана собственного народа, чтобы вытаскивать из него деньги.
"Обосновывая свои планы, руководство Альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России. О каком-то нашем возможном вторжении в Европу", – сказал он.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что новая концепция НАТО заключается в том, что Альянс может перенести боевые действия на территорию РФ, если к ним "придет" Россия.
При этом глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас также утверждала, что от России якобы исходит "360-градусная угроза миру". По ее словам, НАТО и ЕС должны держаться вместе, как во времена холодной войны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала идею главы МИД Эстонии нелепой. По ее словам, Цахкна плохо понимает то, о чем говорит, но при этом прячется за натовским логотипом.