20 июня, 20:05Политика
Путин назвал провокаторами тех, кто считает Россию ненадежным союзником
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Владимир Путин назвал провокаторами тех, кто называет Россию ненадежным союзником из-за того, что страна не вступилась за Иран в конфликте с Израилем. Такое мнение он высказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам президента, эти "провокаторы" не добьются своих целей. Глава государства также напомнил о дружеских отношениях России и Ирана.
"В этой связи мы всегда выполняем все наши обязательства. То же самое происходит на российско-иранском треке", – отметил Путин.
Он также заявил, что Россия поддерживает Иран, который борется за свои законные интересы, в том числе по мирному атому. Президент напомнил, что Москва всегда занимала такую позицию и не изменила ее на фоне эскалации конфликта с Израилем.
Кроме того, Путин учитывает тот факт, что в Израиле живет около 2 миллионов человек, которые являются выходцами из бывшего Советского Союза и РФ. Он назвал страну "почти русскоговорящей".
Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня, когда еврейское государство атаковало военные объекты Исламской Республики. Тегеран в ответ нанес удар по израильской территории.
Власти Ирана указали, что атаки прекратятся только после того, как Израиль будет "наказан" и выплатит репарации Исламской Республике. Кроме того, страна пообещала дать отпор любому государству, которое захочет вмешаться в конфликт на стороне Израиля.
Захарова заявила, что агрессия Израиля могла быть нацелена на срыв переговоров Ирана и США