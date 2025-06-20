Путин назвал провокаторами тех, кто считает Россию ненадежным союзником

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Владимир Путин назвал провокаторами тех, кто называет Россию ненадежным союзником из-за того, что страна не вступилась за Иран в конфликте с Израилем. Такое мнение он высказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам президента, эти "провокаторы" не добьются своих целей. Глава государства также напомнил о дружеских отношениях России и Ирана.

"В этой связи мы всегда выполняем все наши обязательства. То же самое происходит на российско-иранском треке", – отметил Путин.

Он также заявил, что Россия поддерживает Иран, который борется за свои законные интересы, в том числе по мирному атому. Президент напомнил, что Москва всегда занимала такую позицию и не изменила ее на фоне эскалации конфликта с Израилем.

Кроме того, Путин учитывает тот факт, что в Израиле живет около 2 миллионов человек, которые являются выходцами из бывшего Советского Союза и РФ. Он назвал страну "почти русскоговорящей".

Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня, когда еврейское государство атаковало военные объекты Исламской Республики. Тегеран в ответ нанес удар по израильской территории.

Власти Ирана указали, что атаки прекратятся только после того, как Израиль будет "наказан" и выплатит репарации Исламской Республике. Кроме того, страна пообещала дать отпор любому государству, которое захочет вмешаться в конфликт на стороне Израиля.