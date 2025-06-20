Сенатор Клишас: США не смогут уничтожить ядерные объекты в Иране без ТЯО

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Соединенные Штаты не смогут уничтожить объекты ядерной программы Ирана без применения тактического ядерного оружия (ТЯО), заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Об этом сообщает телеканал "360".

По его словам, Трамп отложил решение иранского вопроса не из страха повторения ливийского сценария.

"США действуют по всему миру абсолютно безнаказанно. (Президент США Дональд. – Прим. ред.) Трамп не наносит удары потому, что без применения тактического ядерного оружия объекты иранской ядерной программы (вполне возможно, мирной) не удастся уничтожить", – отметил Клишас.

Сенатор напомнил, что Вашингтон не понес ответственности за свои действия в Ливии, Ираке, Афганистане и Сирии, приведшие к гражданским войнам и массовым жертвам среди мирного населения.

"Ждем истерику в Европе и либеральном истеблишменте по всему миру, что американцы занимаются "ядерным шантажом", – заключил он.

США могут начать массированные авиаудары по территории Ирана в ближайшие выходные, 21 и 22 июня, утверждал ранее американский журналист Сеймур Херш. По его данным, операция будет включать масштабные бомбардировки.

При этом источник Херша, один из высокопоставленных американских чиновников, уточнил, что если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи покинет свой пост, то "все будет под контролем".

В Кремле, в свою очередь, предупредили, что вмешательство американских сил в конфликт между Израилем и Ираном только усилит экстремистов и откроет "ящик Пандоры". Применение же Соединенными Штатами ядерного оружия в Иране оказалось бы катастрофой, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства.