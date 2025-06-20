Песков: применение США ядерного оружия в Иране оказалось бы катастрофой

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Применение Соединенными Штатами ядерного оружия в Иране оказалось бы катастрофой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик сообщила, что администрация американского президента Дональда Трампа не исключает возможности применения тактического ядерного оружия для ударов по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что сейчас возникает много спекуляций на данную тему.

"Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно", – заметил Песков, слова которого приводит ТАСС.

США могут начать массированные авиаудары по территории Ирана в ближайшие выходные, 21 и 22 июня, утверждал ранее американский журналист Сеймур Херш. По его данным, операция будет включать масштабные бомбардировки. При этом источник Херша, один из высокопоставленных американских чиновников, уточнил, что если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи покинет свой пост, то "все будет под контролем".

В Кремле, в свою очередь, предупредили, что вмешательство американских сил в конфликт между Израилем и Ираном только усилит экстремистов и откроет "ящик Пандоры".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства.