Песков заявил, что вмешательство США в конфликт с Ираном откроет "ящик Пандоры"

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Вмешательство американских сил в конфликт между Израилем и Ираном только усилит экстремистов внутри Ирана и откроет "ящик Пандоры". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, к чему может привести убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Песков также добавил, что реакция Москвы на возможное убийство Хаменеи будет крайне негативной, РФ решительно осудит подобные действия.

Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп решит, атакуют ли Штаты Иран, в течение двух недель. Американский лидер уверен, что США еще могут решить с Тегераном вопросы, связанные с иранской ядерной программой, дипломатическим путем. Однако Трамп не боится применить силу в случае необходимости, отметили в Белом доме.

Сам Трамп потребовал безоговорочной капитуляции от Ирана. Лидер США отметил, что планов устранения Али Хаменеи в настоящее время нет. При этом глава Белого дома назвал его "легкой мишенью" и отметил, что американской стороне известно, где именно прячется верховный лидер.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по территории Израиля.