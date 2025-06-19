Белый дом: Трамп примет решение об участии США в войне с Ираном за две недели

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Президент США Дональд Трамп решит, атакуют ли Штаты Иран, в течение двух недель, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов. Ее слова приводит ТАСС.

При этом американский лидер уверен, что США еще могут решить с Тегераном вопросы, связанные с иранской ядерной программой, дипломатическим путем. Однако Левитт подчеркнула, что Трамп не боится применить силу в случае необходимости.

"Президент всегда заинтересован в дипломатическом решении проблем в глобальных конфликтах в этом мире. Опять же, он главный миротворец. Он (выступает за. – Прим. ред.) мир через силу. И поэтому, если есть шанс для дипломатии, президент всегда им воспользуется", – указала представитель Белого дома.

Вместе с тем Штаты хотят, чтобы сделка с Ираном, которая может быть заключена в ядерной сфере, лишила государство права заниматься обогащением урана. Также Вашингтон рассчитывает лишить Тегеран возможности получить ядерное оружие, подчеркнула Левитт.

При этом, по ее словам, США считают фактом то, что Иран близок к этому. Таким образом она прокомментировала вопрос журналистов об источниках соответствующей информации Вашингтона.

На данный момент, указала Левитт, Штаты поддерживают контакты с Ираном как в прямом, так и в непрямом формате. Она напомнила, что ранее стороны провели шесть раундов переговоров. Тем не менее на сегодняшний день встреча спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и представителей иранской стороны не планируется.

Ранее СМИ писали, что Трамп уже утвердил план атаки на Иран, однако пока еще не отдал окончательный приказ о его реализации. По данным журналистов, своими угрозами о возможном присоединении к ударам Израиля глава Белого дома надеется вынудить Исламскую Республику отказаться от ядерной программы.

Однако официально Трамп заявлял, что у него нет желания втягиваться в военный конфликт с Ираном.