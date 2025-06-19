NYT: Иран может согласиться на встречу с представителями США

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Правительство Ирана может согласиться встретиться с американскими представителями, чтобы обсудить возможность прекращения огня с Израилем. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в МИД Исламской Республики.

По данным журналистов, представлять Иран на переговорах может министр иностранных дел Аббас Аракчи. При этом не сообщается о готовности республики обсуждать с США свою ядерную программу.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп уже утвердил план атаки на Иран, однако пока еще не отдал окончательный приказ о его реализации. Глава Белого дома надеется своими угрозами присоединиться к ударам Израиля вынудить Исламскую Республику отказаться от ядерной программы.

Официально Трамп заявлял, что у него нет желания втягиваться в военный конфликт с Ираном, однако тот не должен обладать ядерным оружием.

