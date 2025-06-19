WSJ: Трамп одобрил план нападения на Иран, но пока не отдал приказ

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Американский президент Дональд Трамп еще во вторник, 17 июня, утвердил план атаки на Иран, однако пока еще не отдал окончательный приказ о его реализации. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, Трамп полагает, что своими угрозами присоединиться к ударам Израиля по Исламской Республике он сможет вынудить Иран отказаться от ядерной программы.

В данный момент американская администрация продолжает наблюдать за ходом военной операции, рассматривая несколько вариантов действия для США.

Ранее Трамп обратился к Ирану с последним ультиматумом, заявив, что силы его страны могут нанести удар по ядерным объектам. Он уточнил, что речь в том числе идет о центрах, связанных с обогащением урана.

При этом Трамп заявил, что у него нет желания втягиваться в военный конфликт с Ираном, однако тот не должен обладать ядерным оружием. По словам президента США, дверь для переговоров до сих пор не закрыта, хотя заключить сделку по иранской ядерной программе сейчас сложнее, чем было раньше.