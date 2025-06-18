Трамп обратился к Ирану с последним ультиматумом

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Президент США Дональд Трамп заявил, что обращается к Ирану с последним ультиматумом. Он высказался по поводу ближневосточного конфликта, выступая перед журналистами на мероприятии у Белого дома.

Американский президент не исключил, что силы страны могут нанести удар по ядерным объектам Ирана. Он уточнил, что речь, в том числе, идет о центрах, связанных с обогащением урана.

"Вы не знаете, сделаю ли я это. Я могу это сделать, а могу и не делать. Никто не знает, что я собираюсь предпринять", – цитирует американского лидера РИА Новости.

При этом, подчеркнул Трамп, исламская республика осталась беззащитной перед возможной атакой США, а небо над страной полностью контролируется Штатами. Президент пояснил, что у Ирана нет системы противовоздушной обороны (ПВО).

По мнению Трампа, в условиях нынешней эскалации на Ближнем Востоке может произойти "много плохого". Он подчеркнул, что там еще "ничто не закончено" и ситуация может принять "много поворотов".

В связи с этим американский лидер вновь призвал Тегеран сдаться безусловно, пригрозив, что в противном случае США "взорвут все ядерные штуки". Глава государства также указал, что у Ирана якобы есть дурные намерения.

"На протяжении 40 лет они говорили: смерть Америке, смерть Израилю, всем, кто им не нравится. Они школьные хулиганы, но теперь уже нет", – отметил политик.

Вместе с тем президент обратил внимание, что на следующей неделе в рамках эскалации на Ближнем Востоке произойдет нечто "большое", отметив, что по данной ситуации был достигнут некоторый прогресс.

Американский лидер также снова обратил внимание на то, что ему бы не хотелось, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Трамп высказался об этом несмотря на все заявления Тегерана об отсутствии подобных панов.

При этом, по мнению политика, у США и Ирана еще есть время для ведения переговоров. Он также заявил, что Тегеран контактирует с Вашингтоном, а его представители предложили приехать в Белый дом для проведения встречи.

Однако постпредство Ирана в ООН уже опровергло эти слова американского лидера, подчеркнув, что "ни один иранский чиновник никогда не просился ползать перед воротами Белого дома".

"Единственное, что может быть более отвратительным, чем его ложь, – это его трусливая угроза убрать верховного лидера Ирана", – сказано в публикации, появившейся на странице диппредставительства в соцсети Х.

Кроме того, дипломаты указали, что Иран не станет участвовать в переговорах под давлением и не станет заключать мир в таких условиях.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ были нанесены удары по израильской территории. По данным СМИ, США в ближайшие дни могут решить принять участие в конфликте.

Также журналисты утверждали, что Трамп после совещания в ситуационной комнате Белого дома решил отказаться от возможной встречи американских чиновников с представителями Ирана.

Более того, он потребовал от иранских властей безоговорочной капитуляции. Трамп также обратил внимание, что на данный момент США не планируют устранять верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Тем не менее американский лидер назвал его "легкой мишенью" и отметил, что Штатам известно, где именно прячется политик.

В ответ на это Хаменеи заявил, что иранский народ никогда не сдается. Также иранский лидер отметил, что США понесут "невосполнимый урон" в случае любого военного вмешательства.