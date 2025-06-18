Трамп заявил, что обсудил с Путиным 17 июня посредничество с Ираном и Украину

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Президент США Дональд Трамп заявил, что 17 июня провел разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил вопросы украинского и иранского кризисов, в том числе предложение Москвы о посредничестве в диалоге с Тегераном, передает ТАСС.

"Он (Путин. – Прим. ред.) действительно предложил посредническую помощь (с Ираном. – Прим. ред.). <...> Я сказал: "Владимир, давайте сначала будем посредничать с Россией (и Украиной. – Прим. ред.), можете беспокоиться об этом (ситуации вокруг Ирана. – Прим. ред.) позднее", – сказал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме.

Трамп также выразил уверенность в достижимости урегулирования конфликта на Украине.

Прошлый телефонный разговор Путина и Трампа продолжительностью 50 минут состоялся 14 июня. Они обсудили конфликт на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Беседа была содержательной и полезной, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В рамках беседы российский лидер также поздравил с днем рождения американского коллегу, которому исполнилось 79 лет. Кроме того, Путин и Трамп выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, позволяющими искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня.