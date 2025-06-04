Госдеп назвал разговор Путина и Трампа частью урегулирования конфликта на Украине

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Разговор Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа стал частью урегулирования украинского конфликта, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.

"Это часть дипломатических усилий, природа разговоров между людьми, которые могут привести к изменениям", – отметила она в беседе с телеканалом Fox News.

При этом, уточнила Брюс, глава Белого дома продолжает добиваться мирного урегулирования конфликта на Украине.

Телефонный разговор лидеров России и Штатов состоялся вечером 4 июня. Помимо атаки Киева на российские аэродромы, темой обсуждения стали другие атаки, происходящие с обеих сторон.

Кроме того, Путин и Трамп договорились продолжать контакты по вопросам урегулирования конфликта как на высшем уровне, так и по другим каналам.

Во время переговоров главы стран не обсуждали встречу президента России с украинским лидером Владимиром Зеленским в практическом плане. Тем не менее Москва изначально была согласна на переговоры с Киевом, что и реализуется в настоящий момент, подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков.