Трамп обсудил с Путиным атаку Киева на аэродромы в РФ

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Американский лидер Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили недавнюю атаку Киева на российские аэродромы. Об этом президент США написал на своей странице в соцсети Truth Social.

В ходе беседы также поднимались темы других атак, происходящих с обеих сторон. Как уточнил глава Белого дома, длительность разговора составила 1 час 15 минут. Его он охарактеризовал позитивным, однако добавил, что беседа не стала "той, которая приведет к немедленному миру".

"Президент Путин действительно сказал, и очень твердо, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы", – подчеркнул Трамп.

Вместе с тем лидеры коснулись темы Ирана, в частности, особое внимание было уделено заканчивающемуся времени, отведенному на принятие властями страны решения по вопросу ядерного оружия. Трамп поделился с российским коллегой своим мнением о том, что Иран не должен обладать таким оружием.

"И в этом, я считаю, мы были согласны", – добавил он.

Со слов американского президента, Путин выразил готовность участвовать в переговорах с Ираном и, возможно, поспособствовать скорейшему разрешению этой ситуации.

Разговор президентов подтвердил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, пообещав, что помощник российского лидера Юрий Ушаков в скором времени проведет брифинг, на котором расскажет об итогах беседы.

Атака ВСУ по аэродромам в пяти субъектах России, о которой велась речь, произошла 1 июня. При ударе они использовали FPV-дроны. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаки были отражены, в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.

Ответственность за произошедшее взял президент Украины Владимир Зеленский. С его слов, для операции были задействованы 117 БПЛА.

Однако украинские удары по военным аэродромам не отразятся на преимуществе РФ в СВО, утверждают журналисты. По их мнению, Россия наращивает производство баллистических ракет и ударных беспилотников, в то время как у Украины есть только восемь комплексов ПВО Patriot, из которых лишь шесть могут работать одновременно.