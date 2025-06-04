Замглавы МИД Рябков: РФ требует реакции США и Британии на атаки ВСУ по аэродромам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия требует четкой реакции США и Великобритании на атаки Украины по российской стратегической авиации, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной проведению в Москве XI международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

"Вчера вечером и сегодня утром (3 и 4 июня 2025 года. – Прим. ред.) социальные сети были заполнены спекуляциями о том, как невозможно было бы подготовить эту атаку на аэродромы в России без очень тщательного предоставления геопространственных данных теми, кто обладает такими возможностями и делится этими данными с Киевом. Эти вопросы остаются без ответа", – цитирует дипломата ТАСС.

Рябков выразил надежду, что понятие стратегической стабильности не принадлежит прошлому и удастся найти "достаточную долю разума в западных столицах", в том числе в Лондоне.

Решение о том, как отвечать на украинские атаки, остается за Минобороны РФ, указал Рябков. При этом, подчеркнул он, Москва проявила максимальную выдержку перед вторым раундом переговоров в Стамбуле на фоне атак Киева. Он считает, что теракты со стороны Украины были приурочены к тому, чтобы торпедировать эти переговоры.

К аргументам РФ более склонна прислушиваться администрация американского президента Дональда Трампа. Диалог налажен и будет продолжаться, добавил замминистра.

"Мы со своей стороны делаем максимум для того, чтобы повысить шансы на успех усилий по хотя бы относительной нормализации наших отношений с США", – уточнил он.

Украинские военные нанесли удары FPV-дронами по аэродромам в пяти субъектах России 1 июня. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаки были отражены, в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.

Ответственность за атаки взял президент Украины Владимир Зеленский. С его слов, для операции были задействованы 117 БПЛА.

Однако украинские удары по военным аэродромам не отразятся на преимуществе РФ в СВО, утверждают журналисты. По их мнению, Россия наращивает производство баллистических ракет и ударных беспилотников, в то время как у Украины есть только восемь комплексов ПВО Patriot, из которых лишь шесть могут работать одновременно.