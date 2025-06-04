WSJ: подобные атакам на аэродромы России удары могут произойти в США

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США не защищены от атак, схожих с украинскими терактами, которые были совершены на военных аэродромах России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Авторы материала считают, что Штатам нужна многоуровневая система противоракетной защиты. При этом она должна основываться на использовании уже существующих систем, например Patriot, и новых технологий по типу лазерных установок Израиля.

Как отмечает газета, планы американского лидера Дональда Трампа по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" заслуживают признания.

"США угрожает множество угроз помимо баллистических ракет: от БПЛА и разведывательных зондов до крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок", – говорится в материале.

По мнению журналистов, привычка американцев рассматривать войну как далекий от их границ процесс не соотносится с современными реалиями.

В январе 2025 года Трамп подписал указ о создании в США системы ПРО "Железный купол", которая, по данным СМИ, необходима для защиты маленьких населенных пунктов. Позже также стало известно о планах создать ПРО "Золотой купол", который защищал бы всю территорию государства.

По словам Трампа, "Золотой купол" необходим США для выживания. ПРО будет включать наземные, морские и космические системы. В частности, на орбите появятся сенсоры и перехватчики. На ее создание потребуется чуть меньше трех лет.

ВСУ нанесли удары с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях днем 1 июня. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники.

Спустя некоторое время президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки. По его словам, для этого Киев задействовал 117 дронов.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило о задержании некоторых участников атак на российские аэродромы. В оборонном ведомстве также подчеркнули, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала не было.