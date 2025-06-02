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Киевское руководство боится возможного ухудшения отношений с западными союзниками из-за атаки на российские военные аэродромы. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на The Economist.

По данным издания, украинский чиновник заявил о риске повторения ситуации, похожей на Синопское сражение 1853 года во время Крымской войны. Тогда эскадра русского Черноморского флота во главе с адмиралом Павлом Нахимовым уничтожила турецкие корабли.

Действия Российской империи вызвали негативную реакцию в британской прессе. После этого Великобритания и Франция вступили в Крымскую войну на стороне Османской империи.

Ранее норвежский профессор Гленн Дизен заявил, что украинская атака на аэродромы РФ ведет к ядерному столкновению России с НАТО. Он также подчеркнул, что инцидент является огромной эскалацией. По его словам, президенту США Дональду Трампу необходимо немедленно позвонить Владимиру Путину в связи со случившимся.

ВСУ нанесли удары с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях днем 1 июня. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники.

Спустя некоторое время президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов. По его словам, для этого Киев задействовал 117 дронов.

Минобороны РФ сообщило о задержании некоторых участников атак на российские аэродромы. Количество задержанных и их личности не раскрываются.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что в результате атак жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Все возгорания на аэродромах были оперативно ликвидированы.