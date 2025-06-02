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02:15

Происшествия

Минобороны РФ сообщило о задержании некоторых участников атак на российские аэродромы

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Некоторые участники атак в отношении российских аэродромов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) задержаны, сообщает Минобороны РФ.

Количество задержанных и их личности не раскрываются. В ведомстве подчеркнули, что в результате атак жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Все возгорания на аэродромах были оперативно ликвидированы.

ВСУ совершили атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях днем 1 июня. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники.

Несколько позже президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов. По его словам, Киев задействовал 117 дронов.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествия

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