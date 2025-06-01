ВСУ совершили теракт в отношении аэродромов в пяти регионах России

Фото: ТАСС/Александр Река

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники, так как дроны были запущены с территории в непосредственной близости от аэродромов.

В оборонном ведомстве уточнили, что возгорания ликвидированы, а некоторые участники терактов уже задержаны. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала в результате атак нет.

Как сообщалось ранее, первая в Сибири атака дронов произошла на военную часть в поселке Средний. Губернатор региона Игорь Кобзев рассказал, что один сброс был совершен на старое здание в Новомальтинске. На место случившегося направились сотрудники ФСБ, МЧС РФ и бойцы Росгвардии, был проведен оперативный штаб.

Фура, откуда были выпущены дроны, уже блокирована, добавил Кобзев.