ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по промзоне в Краснодоне

Фото: телеграм-канал "Леонид Пасечник"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами Storm Shadow промышленную зоне в Краснодоне в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате ударов есть пострадавшие, рассказал глава региона Леонид Пасечник.

"Сегодня подлому обстрелу со стороны ВСУ подвергся мирный город Краснодон, находящийся в тылу республики. Преступный киевский режим использует дальнобойное европейское оружие", – написал Пасечник в своем телеграм-канале.

По его словам, повреждения получили также многоквартирные и частные дома.

Ранее женщина погибла после удара ВСУ по движущемуся автомобилю в Брянской области. Машина попала под прицел, когда ехала по дороге между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района.

В результате ранения также получил водитель, его доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи.