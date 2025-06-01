01 июня, 17:38Происшествия
ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по промзоне в Краснодоне
Фото: телеграм-канал "Леонид Пасечник"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами Storm Shadow промышленную зоне в Краснодоне в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате ударов есть пострадавшие, рассказал глава региона Леонид Пасечник.
"Сегодня подлому обстрелу со стороны ВСУ подвергся мирный город Краснодон, находящийся в тылу республики. Преступный киевский режим использует дальнобойное европейское оружие", – написал Пасечник в своем телеграм-канале.
По его словам, повреждения получили также многоквартирные и частные дома.
Ранее женщина погибла после удара ВСУ по движущемуся автомобилю в Брянской области. Машина попала под прицел, когда ехала по дороге между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района.
В результате ранения также получил водитель, его доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи.
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