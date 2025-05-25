Женщина погибла после атаки ВСУ по движущейся машине в Брянской области

Фото: 123RF/svetlanaevgrafova

Женщина погибла после удара ВСУ по движущемуся автомобилю в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Машина попала под прицел, когда ехала по дороге между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района, уточнил он. В результате минно-взрывные ранения также получил водитель, его доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи.

"Выражаю родным погибшей глубочайшие соболезнования. Пострадавшему желаю скорейшего выздоровления!" – написал Богомаз.

Он пообещал, что власти предоставят необходимую поддержку и материальную помощь, а также призвал жителей соблюдать все меры безопасности.

Ранее после атаки украинского БПЛА в Вейделевском районе Белгородской области погиб водитель грузовика. Дрон нанес удар на участке автодороги Зенино – Вейделевка. Мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

До этого из-за массированной атаки дронов ВСУ погиб житель Брянска, еще одна женщина получила травмы. Жительницу доставили в больницу, где оказали помощь. Кроме того, во время нападения повреждения получили гражданские объекты и инфраструктура региона.