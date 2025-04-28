Мирный житель погиб при массовой атаке БПЛА по Брянской области

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В результате массированной атаки украинских беспилотников погиб житель Брянска. Еще одна жительница получила ранения, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Пострадавшую женщину доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Глава региона пожелал ей скорейшего выздоровления, а также выразил соболезнования родным погибшего.

"Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана", – написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Он добавил, что во время атаки подразделения ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над Брянской областью. Был нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре региона. Специалисты проведут осмотр и оценят ущерб после работы оперативных служб.

Ранее два мирных жителя погибли и один пострадал в результате удара украинского БПЛА по автомобилю в Грайворонском округе. Автомобиль подвергся атаке на участке автодороги Косилово – Почаево. Двое мужчин погибли на месте до приезда скорой помощи.

Еще одна атака БПЛА произошла на трассе Томаровка – Красная Яруга в Белгородской области: от удара FPV-дрона пострадал мирный житель. Его доставили попутным транспортом в местную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги.