Мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

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Украинские войска вновь нанесли несколько ударов с помощью беспилотников по Белгородской области. На трассе Томаровка – Красная Яруга от удара FPV-дрона пострадал мирный житель. О происшествии сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшего доставили попутным транспортом в местную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Врачи оказали мужчине всю необходимую помощь.

В селе Никольское при атаке дрона у легкового автомобиля оказались посечены двери. В хуторе Леоновка Валуйского округа беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в результате у машины были повреждены остекление и кузов.

Атаке БПЛА подверглось и село Казинка, где была повреждена линия электропередачи. Без света временно остаются населенные пункты Аркатово, Казинка, Тулянка, Посохово и Гладково. Аварийные службы уже приступили к восстановлению электричества.

Помимо этого, несколько частных жилых домов и прочие постройки пострадавли в селах Кукуевка, Двулучное, а также в хуторе Барилов Ракитянского района. Более подробная информация о последствиях атаки беспилотников уточняется.

Ранее два ребенка и женщина пострадали в белгородском селе Нечаевка после атаки FPV-дрона. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.

Еще одна атака украинских дронов произошла до этого в Волоконовском районе Белгородской области. В результате нее погибли два бойца самообороны – они находились на дежурстве при исполнении должностных обязанностей.