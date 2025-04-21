21 апреля, 23:33Происшествия
Мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области
Фото: 123RF/savmaster
Украинские войска вновь нанесли несколько ударов с помощью беспилотников по Белгородской области. На трассе Томаровка – Красная Яруга от удара FPV-дрона пострадал мирный житель. О происшествии сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшего доставили попутным транспортом в местную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Врачи оказали мужчине всю необходимую помощь.
В селе Никольское при атаке дрона у легкового автомобиля оказались посечены двери. В хуторе Леоновка Валуйского округа беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в результате у машины были повреждены остекление и кузов.
Атаке БПЛА подверглось и село Казинка, где была повреждена линия электропередачи. Без света временно остаются населенные пункты Аркатово, Казинка, Тулянка, Посохово и Гладково. Аварийные службы уже приступили к восстановлению электричества.
Помимо этого, несколько частных жилых домов и прочие постройки пострадавли в селах Кукуевка, Двулучное, а также в хуторе Барилов Ракитянского района. Более подробная информация о последствиях атаки беспилотников уточняется.
Ранее два ребенка и женщина пострадали в белгородском селе Нечаевка после атаки FPV-дрона. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.
Еще одна атака украинских дронов произошла до этого в Волоконовском районе Белгородской области. В результате нее погибли два бойца самообороны – они находились на дежурстве при исполнении должностных обязанностей.
Один человек погиб при атаке беспилотников на Курск