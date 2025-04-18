Два бойца самообороны погибли при атаке украинских БПЛА в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область погибли два бойца самообороны, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Налет украинских БПЛА был совершен ночью 18 апреля в Волоконовском районе области. В это время добровольцы самообороны находились на дежурстве при исполнении должностных обязанностей. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее при атаке беспилотника ВСУ был ранен мирный житель Белгородской области. В момент прилета мужчина находился за рулем грузового автомобиля. Подоспевшим на помощь бойцам самообороны удалось доставить его с множественными поверхностными осколочными ранениями живота, предплечья и ноги в Шебекинскую больницу.

Также ночью 18 апреля в результате налета украинского дрона-камикадзе в поселке Володарское Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб мальчик 2015 года рождения. За прошедшие сутки ВСУ совершили 21 атаку по населенным пунктам региона.