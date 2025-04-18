При атаке беспилотника ВСУ ранен мирный житель Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области был ранен мирный житель. О произошедшем ночью 18 апреля в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Атака вражеского дрона произошла в селе Белянка Шебекинского округа, нападению подвергся грузовой автомобиль. В результате чего был ранен водитель. Подоспевшим на помощь бойцам самообороны удалось доставить мужчину с множественными поверхностными осколочными ранениями живота, предплечья и ноги в Шебекинскую ЦРБ, где ему была оказана медицинская помощь.

Ранее ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе Энергодар. Один из БПЛА был сбит сотрудниками военной полиции за зданием детско-юношеской спортивной школы. Второй дрон был подавлен системами РЭБ. Третий сдетонировал в кронах деревьев в районе местной школы бокса.

Также в Брянской области в результате ударов украинских БПЛА сгорели 18 домов, 2 хозпостройки. Атакам подверглись населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново и Сопычи.

