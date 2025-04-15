СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на дома в Курске

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет России завел дело о террористическом акте из-за атаки Вооруженных формирований Украины (ВФУ) по жилым домам Курска. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает телеграм-канал СК.

Удары дронами были совершены ночью 15 апреля. В результате повреждения получили 24 многоквартирных дома. В одном из них, расположенном на Заводской улице, загорелись восьмой и девятый этажи.

Еще одно возгорание произошло на пяти этажах в многоквартирном доме на Орловской улице и на одном из этажей в доме на Веспремской улице. Всех жителей эвакуировали в пункты временного размещения.

Из 9 человек, получивших осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги, 6 были госпитализированы. Кроме того, из-за атаки погибла 85-летняя женщина.

Как уточнили в СК РФ, БПЛА также попал на станцию скорой помощи, в результате чего более 10 машин получили повреждения. В ходе осмотра мест происшествий, проведенного военными следователями, были найдены обломки летательных аппаратов.

Кроме того, специалисты обнаружили поражающие элементы, которые использовались во взрывных устройствах для нанесения максимального ущерба мирным гражданам и объектам инфраструктуры. По всем изъятым предметам назначена судебная взрывотехническая экспертиза.

Вместе с тем в рамках предварительного расследования будут выявлены и привлечены к наказанию участники ВФУ, имеющие отношение к этому преступлению, добавили в ведомстве.

Всего за прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников самолетного типа над 5 регионами. Больше всего БПЛА – 109 – было сбито над территорией Курской области. Еще 3 дрона уничтожили над Воронежской областью и по 1 – над Московской, Брянской и Орловской областями.

Накануне, 14 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили 8 ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. Как отметили в Минобороны, атаки пришлись на Белгородскую, Брянскую, Запорожскую, Курскую области и ЛНР, несмотря на 30-дневный мораторий.