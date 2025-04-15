Хинштейн: 24 дома повреждены в Курске из-за атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Курская область"

Всех пострадавших после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск обеспечат помощью и необходимыми выплатами, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"На время все люди будут размещены в ПВР, еще ночью всех эвакуировали, все люди обеспечены питанием, помощью", – сообщил он в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что произошедшее является беспрецедентным по жестокости преступлением украинских нацистов. В результате атаки пострадали 24 многоквартирных дома, 3 из них – серьезно. Возможность восстановления построек оценят специалисты.

"Пострадало 9 человек, 6 из них госпитализированы. К сожалению, одна бабушка 1940 года рождения скончалась", – заключил Хинштейн.

ВСУ атаковали Курск в ночь на 15 апреля. В результате в одном из многоквартирных домов на улице Заводской загорелись восьмой и девятый этажи. Аналогичный пожар охватил пять этажей в жилом доме на Орловской улице и один из этажей в доме на Веспремской улице.

В общей сложности за прошедшую ночь над Курской областью было сбито 109 украинских БПЛА.